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В Україну везуть найбільше
італійського вина

В Україну везуть найбільше італійського вина
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 08:33

В Україну везуть найбільше італійського вина

Пропонуємо до обговорення:
Такі дані наводить Державна фіскальна служба.

Дивися повний текст В Україну везуть найбільше італійського вина.
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