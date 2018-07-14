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В Україну везуть найбільше італійського вина
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 14 лип, 2018 08:33
Пропонуємо до обговорення:
Такі дані наводить Державна фіскальна служба.
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Додано: Нед 15 лип, 2018 11:43
Зубожіння - таке зубожіння.
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