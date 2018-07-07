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Прем'єр Британії анонсувала
амбітну торговельну угоду з...

Прем'єр Британії анонсувала амбітну торговельну угоду з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 08:39

Прем'єр Британії анонсувала амбітну торговельну угоду з...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявила прем'єр-міністр Великобританії Тереза ​​Мей в п'ятницю на спільній прес-конференції з президентом США Дональдом Трампом в Лондоні.

Дивися повний текст Прем'єр Британії анонсувала амбітну торговельну угоду з США після Brexit.
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