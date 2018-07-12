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Сьогодні в Києві подорожчав
проїзд у пасажирському...

Сьогодні в Києві подорожчав проїзд у пасажирському...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 11:43

Сьогодні в Києві подорожчав проїзд у пасажирському...

Пропонуємо до обговорення:
З 14 липня у Києві встановлюють нові тарифи на проїзд в міському пасажирському транспорті (метрополітен, автобус, трамвай, тролейбус, фунікулер і міська електричка).

Дивися повний текст Сьогодні в Києві подорожчав проїзд у пасажирському транспорті.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 11:44

"Пасажири, які користуються місячними проїзними квитками, будуть платити за одну поїздку від 6,14 грн (у місячному проїзному квитку на чотири види транспорту) до 6,50 грн (у місячному проїзному квитку на один вид наземного транспорту)."

Якщо раніше 1 поїздка в тролейбусі по місячному проїзному приблизно вартувала:
170 / (21 роб. дні. * 2) = 4 грн (рівна вартості разового проїзду в 4 грн)
То з нововведеннями буде:
390 / (21 роб. дні. * 2) = 9,3 грн (що набагато дорожче разового проїзду в 8 грн).

Передчуваю, що наземний транспорт буде возити тільки пільговиків.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 11:48

Re: Сьогодні в Києві подорожчав проїзд у пасажирському...

  BIGor написав:Якщо раніше 1 поїздка в тролейбусі по місячному проїзному приблизно вартувала:
170 / (21 роб. дні. * 2) = 4 грн (рівна вартості разового проїзду в 4 грн)
То з нововведеннями буде:
390 / (21 роб. дні. * 2) = 9,3 грн (що набагато дорожче разового проїзду в 8 грн).

А що, транспортом користуються тільки на роботу їздити? Ввечері, у вихідні життя немає?
Faceless
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