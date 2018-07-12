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Сьогодні в Києві подорожчав
проїзд у пасажирському...

Сьогодні в Києві подорожчав проїзд у пасажирському...
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  #12>
Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 11:43

Сьогодні в Києві подорожчав проїзд у пасажирському...

Пропонуємо до обговорення:
З 14 липня у Києві встановлюють нові тарифи на проїзд в міському пасажирському транспорті (метрополітен, автобус, трамвай, тролейбус, фунікулер і міська електричка).

Дивися повний текст Сьогодні в Києві подорожчав проїзд у пасажирському транспорті.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 11:44

"Пасажири, які користуються місячними проїзними квитками, будуть платити за одну поїздку від 6,14 грн (у місячному проїзному квитку на чотири види транспорту) до 6,50 грн (у місячному проїзному квитку на один вид наземного транспорту)."

Якщо раніше 1 поїздка в тролейбусі по місячному проїзному приблизно вартувала:
170 / (21 роб. дні. * 2) = 4 грн (рівна вартості разового проїзду в 4 грн)
То з нововведеннями буде:
390 / (21 роб. дні. * 2) = 9,3 грн (що набагато дорожче разового проїзду в 8 грн).

Передчуваю, що наземний транспорт буде возити тільки пільговиків.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 11:48

Re: Сьогодні в Києві подорожчав проїзд у пасажирському...

  BIGor написав:Якщо раніше 1 поїздка в тролейбусі по місячному проїзному приблизно вартувала:
170 / (21 роб. дні. * 2) = 4 грн (рівна вартості разового проїзду в 4 грн)
То з нововведеннями буде:
390 / (21 роб. дні. * 2) = 9,3 грн (що набагато дорожче разового проїзду в 8 грн).

А що, транспортом користуються тільки на роботу їздити? Ввечері, у вихідні життя немає?
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 12:18

  Faceless написав:
  BIGor написав:Якщо раніше 1 поїздка в тролейбусі по місячному проїзному приблизно вартувала:
170 / (21 роб. дні. * 2) = 4 грн (рівна вартості разового проїзду в 4 грн)
То з нововведеннями буде:
390 / (21 роб. дні. * 2) = 9,3 грн (що набагато дорожче разового проїзду в 8 грн).

А що, транспортом користуються тільки на роботу їздити? Ввечері, у вихідні життя немає?

Ви не зрозуміли посил мого повідомлення. Перечитайте уважно ще один раз.
BIGor
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ребе Нок
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 16:28

Re: Сьогодні в Києві подорожчав проїзд у пасажирському...

BIGor написав:
  Faceless написав:
  BIGor написав:Якщо раніше 1 поїздка в тролейбусі по місячному проїзному приблизно вартувала:
170 / (21 роб. дні. * 2) = 4 грн (рівна вартості разового проїзду в 4 грн)
То з нововведеннями буде:
390 / (21 роб. дні. * 2) = 9,3 грн (що набагато дорожче разового проїзду в 8 грн).

А що, транспортом користуються тільки на роботу їздити? Ввечері, у вихідні життя немає?

Ви не зрозуміли посил мого повідомлення. Перечитайте уважно ще один раз.
Та читав. Реально кількість поїздок більше десь на половину, а отже одна поїздка по проїздному вийде все одно дешевше, ніж без. Хоч і не настільки дешевше як то було дотепер.
І головне, незалежно від того, вигідні проїзні чи ні, це ніяк не означає, що їздити будуть самі пільговики. Маршрутки ціну піднімуть синхронно, потреби людей у транспорті нікуди не поділися
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 17:58

  Faceless написав:Та читав. Реально кількість поїздок більше десь на половину, а отже одна поїздка по проїздному вийде все одно дешевше, ніж без. Хоч і не настільки дешевше як то було дотепер.
І головне, незалежно від того, вигідні проїзні чи ні, це ніяк не означає, що їздити будуть самі пільговики. Маршрутки ціну піднімуть синхронно, потреби людей у транспорті нікуди не поділися

Навіщо вигадуєте брехню? В реальності тролейбус дуже часто запізнюється/не приходить, і приходиться сідати в маршрутку або йти на метро. У Вас як завжди все дуже в рожевих тонах.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 18:01

Re: Сьогодні в Києві подорожчав проїзд у пасажирському...

Если у меня завалялся талончик на 4 грн, то они ещё будут действительны? Жетоны старые меняют в метро на новые до конца месяца без доплаты.
Востаннє редагувалось 1007qwert в Суб 14 лип, 2018 18:02, всього редагувалось 1 раз.
1007qwert
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 18:01

Хотелось бы узнать как по факту это отразится на зарплатах транспортников
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 18:41

Пора думать сервис по аренде проездных, Или группу совместного пользования. Приехал сдал На станции в сейф, едешь, взял. Если где-то перекос, взял по пути завез.
"В месячных проездных билетах на наземные виды транспорта и городскую электричку количество поездок будет оставаться неограниченным."
hodkonem36
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