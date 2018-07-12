Сьогодні в Києві подорожчав проїзд у пасажирському...
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Faceless написав:Та читав. Реально кількість поїздок більше десь на половину, а отже одна поїздка по проїздному вийде все одно дешевше, ніж без. Хоч і не настільки дешевше як то було дотепер. І головне, незалежно від того, вигідні проїзні чи ні, це ніяк не означає, що їздити будуть самі пільговики. Маршрутки ціну піднімуть синхронно, потреби людей у транспорті нікуди не поділися
Навіщо вигадуєте брехню? В реальності тролейбус дуже часто запізнюється/не приходить, і приходиться сідати в маршрутку або йти на метро. У Вас як завжди все дуже в рожевих тонах.
В чому саме брехня? Що транспортом користуються не тільки щоб доїхати на роботу й назад з понеділка по п'ятницю? Якщо вранці тролейбуси можуть і підвести, то в інших випадках зазвичай то некритично, та й на eway можна подивитися де зараз знаходиться тролейбус, якщо вже купив проїзний і хочеться зекономити. Навіть якщо й по вашому, яким чином з цього виходить, що їздити будуть самі пільговики? Маршрутки миттю стануть дорожчі, тролейбуси з автобусами Київпастрансу були й залишаться дешевшими, крім того вони набагато зручніші за маршрутки.
Faceless написав:Та читав. Реально кількість поїздок більше десь на половину, а отже одна поїздка по проїздному вийде все одно дешевше, ніж без. Хоч і не настільки дешевше як то було дотепер. І головне, незалежно від того, вигідні проїзні чи ні, це ніяк не означає, що їздити будуть самі пільговики. Маршрутки ціну піднімуть синхронно, потреби людей у транспорті нікуди не поділися
Навіщо вигадуєте брехню? В реальності тролейбус дуже часто запізнюється/не приходить, і приходиться сідати в маршрутку або йти на метро. У Вас як завжди все дуже в рожевих тонах.
В чому саме брехня? Що транспортом користуються не тільки щоб доїхати на роботу й назад з понеділка по п'ятницю? Якщо вранці тролейбуси можуть і підвести, то в інших випадках зазвичай то некритично, та й на eway можна подивитися де зараз знаходиться тролейбус, якщо вже купив проїзний і хочеться зекономити. Навіть якщо й по вашому, яким чином з цього виходить, що їздити будуть самі пільговики? Маршрутки миттю стануть дорожчі, тролейбуси з автобусами Київпастрансу були й залишаться дешевшими, крім того вони набагато зручніші за маршрутки.
Як часто Ви їздите на тролейбусі? Як часто їздите на тролейбусі за проїздним?
Это теперь на проезд на работу кому надо добираться на трамвае, метро, троллейбусе, либо маршрутке, надо потратить на проезд в оба конца минимум 48 грн. за 21 день будет 1008 грн. Есть ли проездные на 100 поездок, на наземный транспорт или только на месяц безлимитные?
Востаннє редагувалось 1007qwert в Суб 14 лип, 2018 20:49, всього редагувалось 1 раз.
Очередная реформа от власти даже не популистов, а замшелых трепачей, вся деятельность которых сводится, в постоянном повышении чего либо в разы. Что в свою очередь по причинам откровенного распила бюджета и коррупции в конечном итоге и не дает никакого результата в очередной раз подтверждая, что все сферы, которые реформирует власть она превратила в свои выгодные бизнес - проекты.
Faceless написав:Та читав. Реально кількість поїздок більше десь на половину, а отже одна поїздка по проїздному вийде все одно дешевше, ніж без. Хоч і не настільки дешевше як то було дотепер. І головне, незалежно від того, вигідні проїзні чи ні, це ніяк не означає, що їздити будуть самі пільговики. Маршрутки ціну піднімуть синхронно, потреби людей у транспорті нікуди не поділися
Навіщо вигадуєте брехню? В реальності тролейбус дуже часто запізнюється/не приходить, і приходиться сідати в маршрутку або йти на метро. У Вас як завжди все дуже в рожевих тонах.
В чому саме брехня? Що транспортом користуються не тільки щоб доїхати на роботу й назад з понеділка по п'ятницю? Якщо вранці тролейбуси можуть і підвести, то в інших випадках зазвичай то некритично, та й на eway можна подивитися де зараз знаходиться тролейбус, якщо вже купив проїзний і хочеться зекономити. Навіть якщо й по вашому, яким чином з цього виходить, що їздити будуть самі пільговики? Маршрутки миттю стануть дорожчі, тролейбуси з автобусами Київпастрансу були й залишаться дешевшими, крім того вони набагато зручніші за маршрутки.
На Оболони автобусы часто ходят от станций метро, у них маленький интервал, а если взять маршруты автобусов № 2, 9, 97, 23, 30 (Борщаговка, Академгородок) эти маршруты приходиться ожидать часто по часу и ездить маршруткой, на этих маршрутах в основном пенсионеры и ездят, месячный проездной на автобус не выгоден. А троллейбус № 7 вообще ездит один в час, на расписание водителям нас.ать. Есть ли проездные на фиксированное колличество поездок автобусом и другим наземным транспортом?
В Киеве мало станций метро, в отличии от Европейских столиц, метро не охватывает все районы города, приходиться до метро добираться ещё наземном транспортом, который ходит нерегулярно и проездные покупать дорого, т.к. ещё и на маршрутках приходиться добираться. А как ездить безработным, таких в Киеве не мало, как бы карманников в транспорте не увеличилось, мне уже не раз так везло.