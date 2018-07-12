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Сьогодні в Києві подорожчав
проїзд у пасажирському...

Сьогодні в Києві подорожчав проїзд у пасажирському...
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  #<12
Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 18:49

Re: Сьогодні в Києві подорожчав проїзд у пасажирському...

BIGor написав:
  Faceless написав:Та читав. Реально кількість поїздок більше десь на половину, а отже одна поїздка по проїздному вийде все одно дешевше, ніж без. Хоч і не настільки дешевше як то було дотепер.
І головне, незалежно від того, вигідні проїзні чи ні, це ніяк не означає, що їздити будуть самі пільговики. Маршрутки ціну піднімуть синхронно, потреби людей у транспорті нікуди не поділися

Навіщо вигадуєте брехню? В реальності тролейбус дуже часто запізнюється/не приходить, і приходиться сідати в маршрутку або йти на метро. У Вас як завжди все дуже в рожевих тонах.


В чому саме брехня? Що транспортом користуються не тільки щоб доїхати на роботу й назад з понеділка по п'ятницю? Якщо вранці тролейбуси можуть і підвести, то в інших випадках зазвичай то некритично, та й на eway можна подивитися де зараз знаходиться тролейбус, якщо вже купив проїзний і хочеться зекономити.
Навіть якщо й по вашому, яким чином з цього виходить, що їздити будуть самі пільговики? Маршрутки миттю стануть дорожчі, тролейбуси з автобусами Київпастрансу були й залишаться дешевшими, крім того вони набагато зручніші за маршрутки.
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 19:00

  Faceless написав:
BIGor написав:
  Faceless написав:Та читав. Реально кількість поїздок більше десь на половину, а отже одна поїздка по проїздному вийде все одно дешевше, ніж без. Хоч і не настільки дешевше як то було дотепер.
І головне, незалежно від того, вигідні проїзні чи ні, це ніяк не означає, що їздити будуть самі пільговики. Маршрутки ціну піднімуть синхронно, потреби людей у транспорті нікуди не поділися

Навіщо вигадуєте брехню? В реальності тролейбус дуже часто запізнюється/не приходить, і приходиться сідати в маршрутку або йти на метро. У Вас як завжди все дуже в рожевих тонах.


В чому саме брехня? Що транспортом користуються не тільки щоб доїхати на роботу й назад з понеділка по п'ятницю? Якщо вранці тролейбуси можуть і підвести, то в інших випадках зазвичай то некритично, та й на eway можна подивитися де зараз знаходиться тролейбус, якщо вже купив проїзний і хочеться зекономити.
Навіть якщо й по вашому, яким чином з цього виходить, що їздити будуть самі пільговики? Маршрутки миттю стануть дорожчі, тролейбуси з автобусами Київпастрансу були й залишаться дешевшими, крім того вони набагато зручніші за маршрутки.

Як часто Ви їздите на тролейбусі? Як часто їздите на тролейбусі за проїздним?
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 19:07

Re: Сьогодні в Києві подорожчав проїзд у пасажирському...

BIGor написав:Як часто Ви їздите на тролейбусі? Як часто їздите на тролейбусі за проїздним?

Нечасто, відповідно проїзний мені не потрібен
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 20:30

Re: Сьогодні в Києві подорожчав проїзд у пасажирському...

Это теперь на проезд на работу кому надо добираться на трамвае, метро, троллейбусе, либо маршрутке, надо потратить на проезд в оба конца минимум 48 грн. за 21 день будет 1008 грн. Есть ли проездные на 100 поездок, на наземный транспорт или только на месяц безлимитные?
Востаннє редагувалось 1007qwert в Суб 14 лип, 2018 20:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 20:40

  Faceless написав:
BIGor написав:Як часто Ви їздите на тролейбусі? Як часто їздите на тролейбусі за проїздним?

Нечасто, відповідно проїзний мені не потрібен

Видно, що Ви теоретик в цьому питанні, тому несете нісенітницю.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 21:09

Re: Сьогодні в Києві подорожчав проїзд у пасажирському...

Очередная реформа от власти даже не популистов, а замшелых трепачей, вся деятельность которых сводится, в постоянном повышении чего либо в разы. Что в свою очередь по причинам откровенного распила бюджета и коррупции в конечном итоге и не дает никакого результата в очередной раз подтверждая, что все сферы, которые реформирует власть она превратила в свои выгодные бизнес - проекты.
Black Jack - White Business
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 21:10

  Faceless написав:
BIGor написав:
  Faceless написав:Та читав. Реально кількість поїздок більше десь на половину, а отже одна поїздка по проїздному вийде все одно дешевше, ніж без. Хоч і не настільки дешевше як то було дотепер.
І головне, незалежно від того, вигідні проїзні чи ні, це ніяк не означає, що їздити будуть самі пільговики. Маршрутки ціну піднімуть синхронно, потреби людей у транспорті нікуди не поділися

Навіщо вигадуєте брехню? В реальності тролейбус дуже часто запізнюється/не приходить, і приходиться сідати в маршрутку або йти на метро. У Вас як завжди все дуже в рожевих тонах.


В чому саме брехня? Що транспортом користуються не тільки щоб доїхати на роботу й назад з понеділка по п'ятницю? Якщо вранці тролейбуси можуть і підвести, то в інших випадках зазвичай то некритично, та й на eway можна подивитися де зараз знаходиться тролейбус, якщо вже купив проїзний і хочеться зекономити.
Навіть якщо й по вашому, яким чином з цього виходить, що їздити будуть самі пільговики? Маршрутки миттю стануть дорожчі, тролейбуси з автобусами Київпастрансу були й залишаться дешевшими, крім того вони набагато зручніші за маршрутки.

На Оболони автобусы часто ходят от станций метро, у них маленький интервал, а если взять маршруты автобусов № 2, 9, 97, 23, 30 (Борщаговка, Академгородок) эти маршруты приходиться ожидать часто по часу и ездить маршруткой, на этих маршрутах в основном пенсионеры и ездят, месячный проездной на автобус не выгоден. А троллейбус № 7 вообще ездит один в час, на расписание водителям нас.ать. Есть ли проездные на фиксированное колличество поездок автобусом и другим наземным транспортом?
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 21:46

В Киеве мало станций метро, в отличии от Европейских столиц, метро не охватывает все районы города, приходиться до метро добираться ещё наземном транспортом, который ходит нерегулярно и проездные покупать дорого, т.к. ещё и на маршрутках приходиться добираться. А как ездить безработным, таких в Киеве не мало, как бы карманников в транспорте не увеличилось, мне уже не раз так везло.
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