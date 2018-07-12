RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Сьогодні в Києві подорожчав
проїзд у пасажирському...

Сьогодні в Києві подорожчав проїзд у пасажирському...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 10:56

Re: Сьогодні в Києві подорожчав проїзд у пасажирському...

Спасибо тебе Европа, за то, что Украине ж о п а!
Ассоциация, мать ее.
p_a_l
 
Повідомлень: 1153
З нами з: 15.02.11
Подякував: 24 раз.
Подякували: 199 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
IKEA відкриє магазин у Києві: 5 фактів про компанію
R2 » Суб 14 лип, 2018 08:26
6 274
Переглянути останнє повідомлення
Суб 14 лип, 2018 23:05
Ukrainian
Ціни на проїзд в метро столиці залишаться одними з... 1 ... 8, 9, 10
R2 » Чет 12 лип, 2018 08:47
96 4283
Переглянути останнє повідомлення
Суб 14 лип, 2018 15:26
vladvlas
Не дарма перекрили центр: сьогодні Рада може внести до... 1, 2
R2 » Чет 12 лип, 2018 10:50
10 421
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 лип, 2018 11:55
melov

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.