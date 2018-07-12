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Сьогодні в Києві подорожчав проїзд у пасажирському...
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Додано: Нед 15 лип, 2018 13:17
BIGor написав: Faceless написав:
BIGor написав:Як часто Ви їздите на тролейбусі? Як часто їздите на тролейбусі за проїздним?
Нечасто, відповідно проїзний мені не потрібен
Видно, що Ви теоретик в цьому питанні, тому несете нісенітницю.
Ви так і не спростували жодного мого аргументу, тому відповідно нісенітницю несете ви.
Хіба люди користуються транспортом лише двічі на робочий день? Ні. Це - ваша нісенітниця. Хіба маршрутки дешевші за тролейбус/автобус/трамвай/метро? Ні. Ще одна ваша нісенітниця, типу там будуть одні пільговики.
То ж, виходить, брешете саме ви.
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Faceless
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Додано: Нед 15 лип, 2018 20:43
Faceless написав:
Маршрутки миттю стануть дорожчі, тролейбуси з автобусами Київпастрансу були й залишаться дешевшими, крім того вони набагато зручніші за маршрутки.
Ага. Когда тебе каждая бабка втирает чтобы ты освободил ей место и оплатил из своего кармана за ее бесплатный проезд. Я сегодня ехал в маршрутке 590-й за 6 грн. Пусть стоимость поднимется до 8 грн, но я никогда не буду платить в городском транспорте типа автобусов, троллейбусов и трамваев за тех кто едет нашару.
Гродскому трансапасу торба и глубочайшая. Молодые лезут в трамваи и тролейбусы из-за того что не знают что маршрутки то не подорожали. В мершрутках сегодня целый день пусто.
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p_a_l
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Додано: Нед 15 лип, 2018 21:18
Faceless написав:
Хіба люди користуються транспортом лише двічі на робочий день? Ні. Це - ваша нісенітниця. Хіба маршрутки дешевші за тролейбус/автобус/трамвай/метро? Ні. Ще одна ваша нісенітниця, типу там будуть одні пільговики.
То ж, виходить, брешете саме ви.
Це у теоретика нісенітниці?
Якщо раніше 1 поїздка в тролейбусі по місячному проїзному приблизно вартувала:
170 / (21 роб. дні. * 2) = 4 грн (рівна вартості разового проїзду в 4 грн)
То з нововведеннями буде:
390 / (21 роб. дні. * 2) = 9,3 грн (що набагато дорожче разового проїзду в 8 грн)
Може Вам з дивану видніше
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BIGor
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Додано: Нед 15 лип, 2018 22:37
BIGor написав: Faceless написав:
Хіба люди користуються транспортом лише двічі на робочий день? Ні. Це - ваша нісенітниця. Хіба маршрутки дешевші за тролейбус/автобус/трамвай/метро? Ні. Ще одна ваша нісенітниця, типу там будуть одні пільговики.
То ж, виходить, брешете саме ви.
Це у теоретика нісенітниці?
Якщо раніше 1 поїздка в тролейбусі по місячному проїзному приблизно вартувала:
170 / (21 роб. дні. * 2) = 4 грн (рівна вартості разового проїзду в 4 грн)
То з нововведеннями буде:
390 / (21 роб. дні. * 2) = 9,3 грн (що набагато дорожче разового проїзду в 8 грн)
Може Вам з дивану видніше
Так ви крім вашої брехні нічого не вигадали, крім того щоб її повторити? Жодного аргументу не буде? Злилися просто
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Faceless
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Додано: Нед 15 лип, 2018 22:57
p_a_l написав: Faceless написав:
Маршрутки миттю стануть дорожчі, тролейбуси з автобусами Київпастрансу були й залишаться дешевшими, крім того вони набагато зручніші за маршрутки.
Ага. Когда тебе каждая бабка втирает чтобы ты освободил ей место и оплатил из своего кармана за ее бесплатный проезд. Я сегодня ехал в маршрутке 590-й за 6 грн. Пусть стоимость поднимется до 8 грн, но я никогда не буду платить в городском транспорте типа автобусов, троллейбусов и трамваев за тех кто едет нашару.
Гродскому трансапасу торба и глубочайшая. Молодые лезут в трамваи и тролейбусы из-за того что не знают что маршрутки то не подорожали. В мершрутках сегодня целый день пусто.
Что-то ни разу в жизни, ни в автобусе, ни в троллейбусе, ни в трамвае, ни в метро никакая бабка не требовала уступить ей место. Где вы таких только находите.
У меня если есть выбор, на чем поехать - то я всегда выбираю в пользу троллейбуса или автобуса вместо маршрутки - намного удобнее (разве что с трамваями печаль), водители не сумасшедшие, останавливается на всех остановках, а не там, где вздумалось какому-то рагулю за баранкой.
Где-где, а в Киеве именно за пастрансом будущее, а не за маршрутками.
Так переживаете за тех, кто типа ездит нашару - в маршрутках без билетов вы не меньшую сумму дарите тем, кто эти маршрутки держит, причем черным налом, без уплаты налогов
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