RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Сьогодні в Києві подорожчав
проїзд у пасажирському...

Сьогодні в Києві подорожчав проїзд у пасажирському...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 13:17

  BIGor написав:
  Faceless написав:
BIGor написав:Як часто Ви їздите на тролейбусі? Як часто їздите на тролейбусі за проїздним?

Нечасто, відповідно проїзний мені не потрібен

Видно, що Ви теоретик в цьому питанні, тому несете нісенітницю.

Ви так і не спростували жодного мого аргументу, тому відповідно нісенітницю несете ви.
Хіба люди користуються транспортом лише двічі на робочий день? Ні. Це - ваша нісенітниця. Хіба маршрутки дешевші за тролейбус/автобус/трамвай/метро? Ні. Ще одна ваша нісенітниця, типу там будуть одні пільговики.
То ж, виходить, брешете саме ви.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 21275
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1074 раз.
Подякували: 4718 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 20:43

  Faceless написав:Маршрутки миттю стануть дорожчі, тролейбуси з автобусами Київпастрансу були й залишаться дешевшими, крім того вони набагато зручніші за маршрутки.

Ага. Когда тебе каждая бабка втирает чтобы ты освободил ей место и оплатил из своего кармана за ее бесплатный проезд. Я сегодня ехал в маршрутке 590-й за 6 грн. Пусть стоимость поднимется до 8 грн, но я никогда не буду платить в городском транспорте типа автобусов, троллейбусов и трамваев за тех кто едет нашару.
Гродскому трансапасу торба и глубочайшая. Молодые лезут в трамваи и тролейбусы из-за того что не знают что маршрутки то не подорожали. В мершрутках сегодня целый день пусто.
p_a_l
 
Повідомлень: 1158
З нами з: 15.02.11
Подякував: 24 раз.
Подякували: 201 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 21:18

  Faceless написав:Хіба люди користуються транспортом лише двічі на робочий день? Ні. Це - ваша нісенітниця. Хіба маршрутки дешевші за тролейбус/автобус/трамвай/метро? Ні. Ще одна ваша нісенітниця, типу там будуть одні пільговики.
То ж, виходить, брешете саме ви.

Це у теоретика нісенітниці?
Якщо раніше 1 поїздка в тролейбусі по місячному проїзному приблизно вартувала:
170 / (21 роб. дні. * 2) = 4 грн (рівна вартості разового проїзду в 4 грн)
То з нововведеннями буде:
390 / (21 роб. дні. * 2) = 9,3 грн (що набагато дорожче разового проїзду в 8 грн)

Може Вам з дивану видніше :D
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2529
З нами з: 19.09.10
Подякував: 378 раз.
Подякували: 485 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 22:37

Re: Сьогодні в Києві подорожчав проїзд у пасажирському...

BIGor написав:
  Faceless написав:Хіба люди користуються транспортом лише двічі на робочий день? Ні. Це - ваша нісенітниця. Хіба маршрутки дешевші за тролейбус/автобус/трамвай/метро? Ні. Ще одна ваша нісенітниця, типу там будуть одні пільговики.
То ж, виходить, брешете саме ви.

Це у теоретика нісенітниці?
Якщо раніше 1 поїздка в тролейбусі по місячному проїзному приблизно вартувала:
170 / (21 роб. дні. * 2) = 4 грн (рівна вартості разового проїзду в 4 грн)
То з нововведеннями буде:
390 / (21 роб. дні. * 2) = 9,3 грн (що набагато дорожче разового проїзду в 8 грн)

Може Вам з дивану видніше :D
Так ви крім вашої брехні нічого не вигадали, крім того щоб її повторити? Жодного аргументу не буде? Злилися просто :)
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 21275
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1074 раз.
Подякували: 4718 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 22:57

Re: Сьогодні в Києві подорожчав проїзд у пасажирському...

p_a_l написав:
  Faceless написав:Маршрутки миттю стануть дорожчі, тролейбуси з автобусами Київпастрансу були й залишаться дешевшими, крім того вони набагато зручніші за маршрутки.

Ага. Когда тебе каждая бабка втирает чтобы ты освободил ей место и оплатил из своего кармана за ее бесплатный проезд. Я сегодня ехал в маршрутке 590-й за 6 грн. Пусть стоимость поднимется до 8 грн, но я никогда не буду платить в городском транспорте типа автобусов, троллейбусов и трамваев за тех кто едет нашару.
Гродскому трансапасу торба и глубочайшая. Молодые лезут в трамваи и тролейбусы из-за того что не знают что маршрутки то не подорожали. В мершрутках сегодня целый день пусто.


Что-то ни разу в жизни, ни в автобусе, ни в троллейбусе, ни в трамвае, ни в метро никакая бабка не требовала уступить ей место. Где вы таких только находите.
У меня если есть выбор, на чем поехать - то я всегда выбираю в пользу троллейбуса или автобуса вместо маршрутки - намного удобнее (разве что с трамваями печаль), водители не сумасшедшие, останавливается на всех остановках, а не там, где вздумалось какому-то рагулю за баранкой.
Где-где, а в Киеве именно за пастрансом будущее, а не за маршрутками.
Так переживаете за тех, кто типа ездит нашару - в маршрутках без билетов вы не меньшую сумму дарите тем, кто эти маршрутки держит, причем черным налом, без уплаты налогов
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 21275
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1074 раз.
Подякували: 4718 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 04:29

Дивно що влада майдану не розповідає скільки коштує проїзд в Європі як вони це робили з цінами на газ
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7082
З нами з: 18.06.08
Подякував: 5 раз.
Подякували: 500 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 06:38

  Faceless написав:
BIGor написав:
  Faceless написав:Хіба люди користуються транспортом лише двічі на робочий день? Ні. Це - ваша нісенітниця. Хіба маршрутки дешевші за тролейбус/автобус/трамвай/метро? Ні. Ще одна ваша нісенітниця, типу там будуть одні пільговики.
То ж, виходить, брешете саме ви.

Це у теоретика нісенітниці?
Якщо раніше 1 поїздка в тролейбусі по місячному проїзному приблизно вартувала:
170 / (21 роб. дні. * 2) = 4 грн (рівна вартості разового проїзду в 4 грн)
То з нововведеннями буде:
390 / (21 роб. дні. * 2) = 9,3 грн (що набагато дорожче разового проїзду в 8 грн)

Може Вам з дивану видніше :D
Так ви крім вашої брехні нічого не вигадали, крім того щоб її повторити? Жодного аргументу не буде? Злилися просто :)

Диванний теоретик як Ви може тільки брехати. Я виклав правильні розрахунки, а Ви тільки можете що "ко-ко-ко" говорити.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2529
З нами з: 19.09.10
Подякував: 378 раз.
Подякували: 485 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 07:24

Re: Сьогодні в Києві подорожчав проїзд у пасажирському...

BIGor написав:
  Faceless написав:
BIGor написав:Це у теоретика нісенітниці?
Якщо раніше 1 поїздка в тролейбусі по місячному проїзному приблизно вартувала:
170 / (21 роб. дні. * 2) = 4 грн (рівна вартості разового проїзду в 4 грн)
То з нововведеннями буде:
390 / (21 роб. дні. * 2) = 9,3 грн (що набагато дорожче разового проїзду в 8 грн)
Може Вам з дивану видніше :D
Так ви крім вашої брехні нічого не вигадали, крім того щоб її повторити? Жодного аргументу не буде? Злилися просто :)

Диванний теоретик як Ви може тільки брехати. Я виклав правильні розрахунки, а Ви тільки можете що "ко-ко-ко" говорити.

Отже, ви злилися, жалюгідно.
Ваші "розрахунки" суцільна дурня, бо нормальна людина не живе лише в робочі дні, і транспортом користується набагато частіше, ніж двічі по робочим дням. Це виказує теоретика саме в вас.
То ж ваші жалюгідні потуги обізвали опонента теоретиком - всього лише ріденький, жалюгідний злив, бо виходить що брехун і теоретик тут саме ви, і квокчете одне й те саме без аргументів також ви.
Жалюгідно й ганебно.

До речі, яки з вас "практик", якщо ви за легендою давно безробітний і відповідно вам транспортом на роботу їхдити не треба? :mrgreen: То ви виходить самі найсправжнісінький теоретик.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 21275
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1074 раз.
Подякували: 4718 раз.
 
Профіль
4
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sal, zloy_ukr і 35 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ціни на проїзд в метро столиці залишаться одними з... 1 ... 8, 9, 10
R2 » Чет 12 лип, 2018 08:47
98 4467
Переглянути останнє повідомлення
Нед 15 лип, 2018 14:10
KML
IKEA відкриє магазин у Києві: 5 фактів про компанію
R2 » Суб 14 лип, 2018 08:26
5 291
Переглянути останнє повідомлення
Суб 14 лип, 2018 18:04
phantom_systems
Не дарма перекрили центр: сьогодні Рада може внести до... 1, 2
R2 » Чет 12 лип, 2018 10:50
10 426
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 лип, 2018 11:55
melov

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.