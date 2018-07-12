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Сьогодні в Києві подорожчав проїзд у пасажирському...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 17 лип, 2018 09:38
Після подорожчання проїзду в громадському транспорті в...
p_a_l написав:
Молодые лезут в трамваи и тролейбусы из-за того что не знают что маршрутки то не подорожали.
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