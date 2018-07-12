Згідно з документом, ціна на газ для населення в 2019 році може збільшитися на 5-8%
Дивися повний текст МЕРТ прогнозує зростання цін на газ для населення в поточному році.
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Додано: Суб 14 лип, 2018 12:08
МЕРТ прогнозує зростання цін на газ для населення в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст МЕРТ прогнозує зростання цін на газ для населення в поточному році.
Додано: Суб 14 лип, 2018 12:08
При таких прогнозах цена газ должна быть в пределах 10,2. Кстати станет выгодно использовать пропан в балонах и не тянуть газопроводы.
Додано: Суб 14 лип, 2018 12:17
Коли ви вже нажретесь зі своїх Нотердамів і Дюсельдорфів і плюсів до них???Скоро додадуть ще по одному плюсу буде Дюсельдорф ++
Додано: Суб 14 лип, 2018 12:34
Re: МЕРТ прогнозує зростання цін на газ для населення в...
всё мало?
за повышение зарплат бы так переживали и пересчитывали, ато все по польшам и россиям разъедутся
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