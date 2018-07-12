МЕРТ прогнозує зростання цін на газ для населення в...

Додано: Суб 14 лип, 2018 14:40

Или я что то не понимаю или что?? среднегодовая цена на импортируемый природный газ в 2018 году, по расчетам МЭРТ, должна составить $283,9 за тыс. куб. м, а в 2019 году она может упасть до $264-275,7 за тыс. куб. м.--- как видим газ дешевеет, так же ....В своих прогнозах МЭРТ закладывает среднегодовую цену нефти марки Brent на уровне $68,4 за баррель в 2018 году, в 2019 году, по ожиданиям ведомства, она снизится до $64,7-66,2... то есть нефть и газ дешевеет, а для населения идет до 25% в год подорожание? Так может энергия от АЭС и ГЭС подорожает? Так вроде тоже нет.. хотя барыги могут и для ДнепроГЭС придумать стоимость электроэнергии ВротЕрдАмм+++

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PS Не знаю господа - панове но здается мне что проблем цены к энергетике не относится.. вопрос о понижение тарифов на прямую зависит от понижения количества тушек в ВР и АП..