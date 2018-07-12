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МЕРТ прогнозує зростання цін
на газ для населення в...

МЕРТ прогнозує зростання цін на газ для населення в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 12:08

МЕРТ прогнозує зростання цін на газ для населення в...

Пропонуємо до обговорення:
Згідно з документом, ціна на газ для населення в 2019 році може збільшитися на 5-8%

Дивися повний текст МЕРТ прогнозує зростання цін на газ для населення в поточному році.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 12:08

При таких прогнозах цена газ должна быть в пределах 10,2. Кстати станет выгодно использовать пропан в балонах и не тянуть газопроводы.
otg
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 12:17

Коли ви вже нажретесь зі своїх Нотердамів і Дюсельдорфів і плюсів до них???Скоро додадуть ще по одному плюсу буде Дюсельдорф ++
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 12:34

Re: МЕРТ прогнозує зростання цін на газ для населення в...

всё мало?
за повышение зарплат бы так переживали и пересчитывали, ато все по польшам и россиям разъедутся
Lion+
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 14:40

Re: МЕРТ прогнозує зростання цін на газ для населення в...

Или я что то не понимаю или что?? среднегодовая цена на импортируемый природный газ в 2018 году, по расчетам МЭРТ, должна составить $283,9 за тыс. куб. м, а в 2019 году она может упасть до $264-275,7 за тыс. куб. м.--- как видим газ дешевеет, так же ....В своих прогнозах МЭРТ закладывает среднегодовую цену нефти марки Brent на уровне $68,4 за баррель в 2018 году, в 2019 году, по ожиданиям ведомства, она снизится до $64,7-66,2... то есть нефть и газ дешевеет, а для населения идет до 25% в год подорожание? Так может энергия от АЭС и ГЭС подорожает? Так вроде тоже нет.. хотя барыги могут и для ДнепроГЭС придумать стоимость электроэнергии ВротЕрдАмм+++
...
PS Не знаю господа - панове но здается мне что проблем цены к энергетике не относится.. вопрос о понижение тарифов на прямую зависит от понижения количества тушек в ВР и АП..
Джон
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 22:07

  Джон написав:Или я что то не понимаю или что?? среднегодовая цена на импортируемый природный газ в 2018 году, по расчетам МЭРТ, должна составить $283,9 за тыс. куб. м, а в 2019 году она может упасть до $264-275,7 за тыс. куб. м.--- как видим газ дешевеет, так же ....В своих прогнозах МЭРТ закладывает среднегодовую цену нефти марки Brent на уровне $68,4 за баррель в 2018 году, в 2019 году, по ожиданиям ведомства, она снизится до $64,7-66,2... то есть нефть и газ дешевеет, а для населения идет до 25% в год подорожание? Так может энергия от АЭС и ГЭС подорожает? Так вроде тоже нет.. хотя барыги могут и для ДнепроГЭС придумать стоимость электроэнергии ВротЕрдАмм+++
...
PS Не знаю господа - панове но здается мне что проблем цены к энергетике не относится.. вопрос о понижение тарифов на прямую зависит от понижения количества тушек в ВР и АП..
Товарищ к цене надо добавлять НДС, транспортировку и пр. накладные расходы. Или Вы думаете что кто то за вас все это оплачивать будет?
otg
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 01:16

Re: МЕРТ прогнозує зростання цін на газ для населення в...

  otg написав:Товарищ к цене надо добавлять НДС, транспортировку и пр. накладные расходы.

А это то тут при чем??? Стоимость на газ падает а нам ее поднимают на 25%+ при чем тут НДС и расходы на транспортировку?
Вот вам тарифы http://utg.ua/utg/business-info/tariffs.html на ..Транспортування магістральними газопроводами..транскордонные нас не колбасят мы не транзитеры же..
(без ПДВ), грн за 1000 м3 в среднем 100 грн выходит. Раскинем на 1000 кубов стоимость траспортировки в 100 грн.. где то 10 коп выходит... из 7 грн... но не +25% ах ни как..
PS Кстати а кто то объяснит почему такая разница в цене транспортировки по областям..
например ПАТ "Волиньгаз" - 19 грн а ПАТ "Київгаз" - 520 грн.. В Киеве расстояния ах никак не больше чем по Волыни.. может трубу шоколадом мажут??
Джон
 
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