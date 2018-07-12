Згідно з документом, ціна на газ для населення в 2019 році може збільшитися на 5-8%
Дивися повний текст МЕРТ прогнозує зростання цін на газ для населення в поточному році.
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Додано: Суб 14 лип, 2018 12:08
МЕРТ прогнозує зростання цін на газ для населення в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст МЕРТ прогнозує зростання цін на газ для населення в поточному році.
Додано: Суб 14 лип, 2018 12:08
При таких прогнозах цена газ должна быть в пределах 10,2. Кстати станет выгодно использовать пропан в балонах и не тянуть газопроводы.
Додано: Суб 14 лип, 2018 12:17
Коли ви вже нажретесь зі своїх Нотердамів і Дюсельдорфів і плюсів до них???Скоро додадуть ще по одному плюсу буде Дюсельдорф ++
Додано: Суб 14 лип, 2018 12:34
Re: МЕРТ прогнозує зростання цін на газ для населення в...
всё мало?
за повышение зарплат бы так переживали и пересчитывали, ато все по польшам и россиям разъедутся
Додано: Суб 14 лип, 2018 14:40
Re: МЕРТ прогнозує зростання цін на газ для населення в...
Или я что то не понимаю или что?? среднегодовая цена на импортируемый природный газ в 2018 году, по расчетам МЭРТ, должна составить $283,9 за тыс. куб. м, а в 2019 году она может упасть до $264-275,7 за тыс. куб. м.--- как видим газ дешевеет, так же ....В своих прогнозах МЭРТ закладывает среднегодовую цену нефти марки Brent на уровне $68,4 за баррель в 2018 году, в 2019 году, по ожиданиям ведомства, она снизится до $64,7-66,2... то есть нефть и газ дешевеет, а для населения идет до 25% в год подорожание? Так может энергия от АЭС и ГЭС подорожает? Так вроде тоже нет.. хотя барыги могут и для ДнепроГЭС придумать стоимость электроэнергии ВротЕрдАмм+++
...
PS Не знаю господа - панове но здается мне что проблем цены к энергетике не относится.. вопрос о понижение тарифов на прямую зависит от понижения количества тушек в ВР и АП..
Додано: Суб 14 лип, 2018 22:07
Товарищ к цене надо добавлять НДС, транспортировку и пр. накладные расходы. Или Вы думаете что кто то за вас все это оплачивать будет?
Додано: Нед 15 лип, 2018 01:16
Re: МЕРТ прогнозує зростання цін на газ для населення в...
А это то тут при чем??? Стоимость на газ падает а нам ее поднимают на 25%+ при чем тут НДС и расходы на транспортировку?
Вот вам тарифы
(без ПДВ), грн за 1000 м3 в среднем 100 грн выходит. Раскинем на 1000 кубов стоимость траспортировки в 100 грн.. где то 10 коп выходит... из 7 грн... но не +25% ах ни как..
PS Кстати а кто то объяснит почему такая разница в цене транспортировки по областям..
например ПАТ "Волиньгаз" - 19 грн а ПАТ "Київгаз" - 520 грн.. В Киеве расстояния ах никак не больше чем по Волыни.. может трубу шоколадом мажут??
Додано: Нед 15 лип, 2018 10:15
Как это при чем? Если газ стоит 270 долл на границе, то это еще плюс 54 долл ПДВ. Плюс транспортировка плюс распредсети, др накладные расходы и выходит сумма. Транспортировка там по др считается. Поверьте предприятия платят кругленькие суммы трансгазу. Население пока вообще не платит. Но идея разделить платежи правильная.
Додано: Нед 15 лип, 2018 22:04
Re: МЕРТ прогнозує зростання цін на газ для населення в...
Рост оплаты за ПДВ есть СЛЕДСТВИЕ а не ПРИЧИНА роста цены на газ.
В теории да.. а на практике как делают эти калеки умственные не хватает мата..
Покажите мне тариф гор/транс/обл- газов если вы транспортировали НОЛЬ кубов по системе? Так почему мы должны платить фиксированную сумму? Есть счетчик.. по нему я плачу за газ.. соответственно с потреблением кубов плачу за их транспортировку.
А не фиксированную сумму. Это просто кидалово. Если посмотрите на приведенные выше мной линки на стоимость за кубы то в среднем 100 грн/1000 кубов. За счетчик G2 сколько там платить надо ? 80-100 грн/месяц? А я что потребляю 1000 кубов?? В среднем 5-10 кубов (без отопления) тогда плата за транспортировку 41 куба выйдет 100 /8 = 12,5 грн. Семья где стоит одна газовая плита должна платить в полтора раза больше за транспортировку газа чем собственно его стоимость.. стоимость 1 куба 7 гр + 12 на транспортировку = 18+ грн/куб.. Пропан в баллоне 13..
Кроме того это прямое нарушение законодательства, когда заставляют платить за недополученные товары/услуги. Вот уехал в дачи на зиму в город газ не крутит а плати..
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