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МЕРТ прогнозує зростання цін
на газ для населення в...

МЕРТ прогнозує зростання цін на газ для населення в...
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 12:08

МЕРТ прогнозує зростання цін на газ для населення в...

Пропонуємо до обговорення:
Згідно з документом, ціна на газ для населення в 2019 році може збільшитися на 5-8%

Дивися повний текст МЕРТ прогнозує зростання цін на газ для населення в поточному році.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 12:08

При таких прогнозах цена газ должна быть в пределах 10,2. Кстати станет выгодно использовать пропан в балонах и не тянуть газопроводы.
otg
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 12:17

Коли ви вже нажретесь зі своїх Нотердамів і Дюсельдорфів і плюсів до них???Скоро додадуть ще по одному плюсу буде Дюсельдорф ++
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 12:34

Re: МЕРТ прогнозує зростання цін на газ для населення в...

всё мало?
за повышение зарплат бы так переживали и пересчитывали, ато все по польшам и россиям разъедутся
Lion+
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 14:40

Re: МЕРТ прогнозує зростання цін на газ для населення в...

Или я что то не понимаю или что?? среднегодовая цена на импортируемый природный газ в 2018 году, по расчетам МЭРТ, должна составить $283,9 за тыс. куб. м, а в 2019 году она может упасть до $264-275,7 за тыс. куб. м.--- как видим газ дешевеет, так же ....В своих прогнозах МЭРТ закладывает среднегодовую цену нефти марки Brent на уровне $68,4 за баррель в 2018 году, в 2019 году, по ожиданиям ведомства, она снизится до $64,7-66,2... то есть нефть и газ дешевеет, а для населения идет до 25% в год подорожание? Так может энергия от АЭС и ГЭС подорожает? Так вроде тоже нет.. хотя барыги могут и для ДнепроГЭС придумать стоимость электроэнергии ВротЕрдАмм+++
...
PS Не знаю господа - панове но здается мне что проблем цены к энергетике не относится.. вопрос о понижение тарифов на прямую зависит от понижения количества тушек в ВР и АП..
Джон
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 22:07

  Джон написав:Или я что то не понимаю или что?? среднегодовая цена на импортируемый природный газ в 2018 году, по расчетам МЭРТ, должна составить $283,9 за тыс. куб. м, а в 2019 году она может упасть до $264-275,7 за тыс. куб. м.--- как видим газ дешевеет, так же ....В своих прогнозах МЭРТ закладывает среднегодовую цену нефти марки Brent на уровне $68,4 за баррель в 2018 году, в 2019 году, по ожиданиям ведомства, она снизится до $64,7-66,2... то есть нефть и газ дешевеет, а для населения идет до 25% в год подорожание? Так может энергия от АЭС и ГЭС подорожает? Так вроде тоже нет.. хотя барыги могут и для ДнепроГЭС придумать стоимость электроэнергии ВротЕрдАмм+++
...
PS Не знаю господа - панове но здается мне что проблем цены к энергетике не относится.. вопрос о понижение тарифов на прямую зависит от понижения количества тушек в ВР и АП..
Товарищ к цене надо добавлять НДС, транспортировку и пр. накладные расходы. Или Вы думаете что кто то за вас все это оплачивать будет?
otg
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 01:16

Re: МЕРТ прогнозує зростання цін на газ для населення в...

  otg написав:Товарищ к цене надо добавлять НДС, транспортировку и пр. накладные расходы.

А это то тут при чем??? Стоимость на газ падает а нам ее поднимают на 25%+ при чем тут НДС и расходы на транспортировку?
Вот вам тарифы http://utg.ua/utg/business-info/tariffs.html на ..Транспортування магістральними газопроводами..транскордонные нас не колбасят мы не транзитеры же..
(без ПДВ), грн за 1000 м3 в среднем 100 грн выходит. Раскинем на 1000 кубов стоимость траспортировки в 100 грн.. где то 10 коп выходит... из 7 грн... но не +25% ах ни как..
PS Кстати а кто то объяснит почему такая разница в цене транспортировки по областям..
например ПАТ "Волиньгаз" - 19 грн а ПАТ "Київгаз" - 520 грн.. В Киеве расстояния ах никак не больше чем по Волыни.. может трубу шоколадом мажут??
Джон
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 10:15

  Джон написав:
  otg написав:Товарищ к цене надо добавлять НДС, транспортировку и пр. накладные расходы.

А это то тут при чем??? Стоимость на газ падает а нам ее поднимают на 25%+ при чем тут НДС и расходы на транспортировку?
Вот вам тарифы http://utg.ua/utg/business-info/tariffs.html на ..Транспортування магістральними газопроводами..транскордонные нас не колбасят мы не транзитеры же..
(без ПДВ), грн за 1000 м3 в среднем 100 грн выходит. Раскинем на 1000 кубов стоимость траспортировки в 100 грн.. где то 10 коп выходит... из 7 грн... но не +25% ах ни как..
PS Кстати а кто то объяснит почему такая разница в цене транспортировки по областям..
например ПАТ "Волиньгаз" - 19 грн а ПАТ "Київгаз" - 520 грн.. В Киеве расстояния ах никак не больше чем по Волыни.. может трубу шоколадом мажут??
Как это при чем? Если газ стоит 270 долл на границе, то это еще плюс 54 долл ПДВ. Плюс транспортировка плюс распредсети, др накладные расходы и выходит сумма. Транспортировка там по др считается. Поверьте предприятия платят кругленькие суммы трансгазу. Население пока вообще не платит. Но идея разделить платежи правильная.
otg
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 22:04

Re: МЕРТ прогнозує зростання цін на газ для населення в...

  otg написав:Как это при чем?

Рост оплаты за ПДВ есть СЛЕДСТВИЕ а не ПРИЧИНА роста цены на газ.
  otg написав:Но идея разделить платежи правильная.
В теории да.. а на практике как делают эти калеки умственные не хватает мата..
Покажите мне тариф гор/транс/обл- газов если вы транспортировали НОЛЬ кубов по системе? Так почему мы должны платить фиксированную сумму? Есть счетчик.. по нему я плачу за газ.. соответственно с потреблением кубов плачу за их транспортировку.
А не фиксированную сумму. Это просто кидалово. Если посмотрите на приведенные выше мной линки на стоимость за кубы то в среднем 100 грн/1000 кубов. За счетчик G2 сколько там платить надо ? 80-100 грн/месяц? А я что потребляю 1000 кубов?? В среднем 5-10 кубов (без отопления) тогда плата за транспортировку 41 куба выйдет 100 /8 = 12,5 грн. Семья где стоит одна газовая плита должна платить в полтора раза больше за транспортировку газа чем собственно его стоимость.. стоимость 1 куба 7 гр + 12 на транспортировку = 18+ грн/куб.. Пропан в баллоне 13..
Кроме того это прямое нарушение законодательства, когда заставляют платить за недополученные товары/услуги. Вот уехал в дачи на зиму в город газ не крутит а плати..
Джон
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 10:45

  Джон написав:
  otg написав:Как это при чем?

Рост оплаты за ПДВ есть СЛЕДСТВИЕ а не ПРИЧИНА роста цены на газ.
:)
В теории да.. а на практике как делают эти калеки умственные не хватает мата..
Покажите мне тариф гор/транс/обл- газов если вы транспортировали НОЛЬ кубов по системе? Так почему мы должны платить фиксированную сумму? Есть счетчик.. по нему я плачу за газ.. соответственно с потреблением кубов плачу за их транспортировку.
А не фиксированную сумму. Это просто кидалово. Если посмотрите на приведенные выше мной линки на стоимость за кубы то в среднем 100 грн/1000 кубов. За счетчик G2 сколько там платить надо ? 80-100 грн/месяц? А я что потребляю 1000 кубов?? В среднем 5-10 кубов (без отопления) тогда плата за транспортировку 41 куба выйдет 100 /8 = 12,5 грн. Семья где стоит одна газовая плита должна платить в полтора раза больше за транспортировку газа чем собственно его стоимость.. стоимость 1 куба 7 гр + 12 на транспортировку = 18+ грн/куб.. Пропан в баллоне 13..
Кроме того это прямое нарушение законодательства, когда заставляют платить за недополученные товары/услуги. Вот уехал в дачи на зиму в город газ не крутит а плати..
Ну пока остаточную концепцию не приняли.Посмотрим как оно будет.
otg
 
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