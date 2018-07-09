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У процесорах Intel
знайшли нову вразливість

У процесорах Intel знайшли нову вразливість
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 13:19

У процесорах Intel знайшли нову вразливість

Пропонуємо до обговорення:
У процесорах Intel виявлено ​​чергову вразливість.

Дивися повний текст У процесорах Intel знайшли нову вразливість.
R2
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А можно без обновления микрокода ? А то каждое новое обновление это -20% производительности
civ
 
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можна, купуйте новий ЦПУ :)
гадаю під це і заточене все це буйтсво багів і дир - фірмі треба гроші
+50грн !
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greenozon
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