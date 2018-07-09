У процесорах Intel виявлено чергову вразливість.
Дивися повний текст У процесорах Intel знайшли нову вразливість.
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Додано: Суб 14 лип, 2018 13:19
У процесорах Intel знайшли нову вразливість
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У процесорах Intel знайшли нову вразливість.
Додано: Суб 14 лип, 2018 13:19
А можно без обновления микрокода ? А то каждое новое обновление это -20% производительности
Додано: Суб 14 лип, 2018 13:42
можна, купуйте новий ЦПУ
гадаю під це і заточене все це буйтсво багів і дир - фірмі треба гроші
+50грн !
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Додано: Суб 14 лип, 2018 14:15
Так новое еще не выпустили, да и старые с дырками вплоне устраивают, нет у меня такой супер важной информации что бы скорость процессора урезать апдейтами, да и думаю, у 99.99% пользователей то же
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