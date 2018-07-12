Компанія Sirin Labs представила новий дизайн першого в світі криптосмартфона Finney
Дивися повний текст Представлено перший у світі криптосмартфон (фото).
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Додано: Суб 14 лип, 2018 14:19
Представлено перший у світі криптосмартфон (фото)
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Дивися повний текст Представлено перший у світі криптосмартфон (фото).
Додано: Суб 14 лип, 2018 14:20
Если он работает под Андроидом, то о какой безопастности может идти речь ?
Додано: Пон 16 лип, 2018 17:59
По безопасности Андроиды не хуже iOS, просто не нужно покупать дешевку или "рутовать". Это не я придумал, а статистика. А самая безопасная система - это разумный владелец, который не подвергает телефон опасности, лазя по сомнительным сайтам и не устанавливает сомнительные программы.
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