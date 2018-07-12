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Представлено перший у світі
криптосмартфон (фото)

Представлено перший у світі криптосмартфон (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 14:19

Представлено перший у світі криптосмартфон (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Sirin Labs представила новий дизайн першого в світі криптосмартфона Finney

Дивися повний текст Представлено перший у світі криптосмартфон (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 14:20

Если он работает под Андроидом, то о какой безопастности может идти речь ?
civ
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 17:59

  civ написав:Если он работает под Андроидом, то о какой безопастности может идти речь ?

По безопасности Андроиды не хуже iOS, просто не нужно покупать дешевку или "рутовать". Это не я придумал, а статистика. А самая безопасная система - это разумный владелец, который не подвергает телефон опасности, лазя по сомнительным сайтам и не устанавливает сомнительные программы.
myshapiton
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