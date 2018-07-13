Про це повідомляє Opendatabot, платформа для роботи з відкритими даними.
Дивися повний текст Став відомий найпопулярніший вид бізнесу в Україні.
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Додано: Суб 14 лип, 2018 14:44
Став відомий найпопулярніший вид бізнесу в Україні
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Дивися повний текст Став відомий найпопулярніший вид бізнесу в Україні.
Додано: Суб 14 лип, 2018 14:59
А у нас стремно что то производить. Рейдеры рулят. А купи продай не так страшно.
И по поводу спекулянтов. Помните распад союза, пустые полки, жрать нечего. Кто из села или есть дача, тот хоть как то прокармливался. Так что скажите спасибо этим самым спекулянтам за то что завозили товар из-за бугра. Эти самые спекулянты дали толчок для развития рынка. А сейчас их щимят, болтаются между ног у больших дядечек. А тогда их комуняки щимили.
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