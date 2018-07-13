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Став відомий найпопулярніший
вид бізнесу в Україні

Став відомий найпопулярніший вид бізнесу в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 14:44

Став відомий найпопулярніший вид бізнесу в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Opendatabot, платформа для роботи з відкритими даними.

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 14:44

Вот вам и корни "роста" ВВП- спекуляция, а роста то и нет
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 14:59

  Moimir написав:Вот вам и корни "роста" ВВП- спекуляция, а роста то и нет

А у нас стремно что то производить. Рейдеры рулят. А купи продай не так страшно.

И по поводу спекулянтов. Помните распад союза, пустые полки, жрать нечего. Кто из села или есть дача, тот хоть как то прокармливался. Так что скажите спасибо этим самым спекулянтам за то что завозили товар из-за бугра. Эти самые спекулянты дали толчок для развития рынка. А сейчас их щимят, болтаются между ног у больших дядечек. А тогда их комуняки щимили.
p_a_l
 
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Желающих заниматься промышленным производством я не увидел
cisukr
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 15:27

Желающих заниматься сельским хозяйством тоже
cisukr
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 18:00

  cisukr написав:Желающих заниматься сельским хозяйством тоже

Компютерне программування - 2 місце після торгашів.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 18:44

  BIGor написав:
  cisukr написав:Желающих заниматься сельским хозяйством тоже

Компютерне программування - 2 місце після торгашів.


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In Death we trust (c) Carlos Castaneda
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 18:52

  AlifeSoft написав:
  BIGor написав:
  cisukr написав:Желающих заниматься сельским хозяйством тоже

Компютерне программування - 2 місце після торгашів.


Это плохо?

Це дуже добре, на ДОУ було велике дослідження на рахунок занятих в сфері ІТ. Я сам маю багато знайомих, котрі пішли в ІТ.
BIGor
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