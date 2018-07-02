На шахтах и метзаводах один вред экологии и минимум прибыли. Посмотрите на заработок Apple на сотрудника и заработок метзавода на сотрудника и сравните.
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Додано: Нед 15 лип, 2018 07:32
На шахтах и метзаводах один вред экологии и минимум прибыли. Посмотрите на заработок Apple на сотрудника и заработок метзавода на сотрудника и сравните.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
Додано: Нед 15 лип, 2018 07:47
AlifeSoft
Это значит очень много метзаводов и мало IT-компаний. Когда IT-компаний будет много зарплаты выравняются.
Додано: Нед 15 лип, 2018 08:14
Re: Став відомий найпопулярніший вид бізнесу в Україні
головний продукт України - НАЦІНКА, а найбільш затребуваний працівник - барига.
На жаль, поки що так.
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