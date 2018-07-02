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Став відомий найпопулярніший
вид бізнесу в Україні

Став відомий найпопулярніший вид бізнесу в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 07:32

  fokus написав:А я то раньше думал, что все мечтают мантулить на шахтах да метзаводах.. Спасибо, открыли глаза :)
С днём металлурга, кстати!


На шахтах и метзаводах один вред экологии и минимум прибыли. Посмотрите на заработок Apple на сотрудника и заработок метзавода на сотрудника и сравните.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
AlifeSoft
 
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AlifeSoft
Это значит очень много метзаводов и мало IT-компаний. Когда IT-компаний будет много зарплаты выравняются.
mikola963
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 08:14

Re: Став відомий найпопулярніший вид бізнесу в Україні

головний продукт України - НАЦІНКА, а найбільш затребуваний працівник - барига.
На жаль, поки що так.
OLeksa
 
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