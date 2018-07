Став відомий найпопулярніший вид бізнесу в Україні

Додано: Нед 15 лип, 2018 07:32

fokus написав: А я то раньше думал, что все мечтают мантулить на шахтах да метзаводах.. Спасибо, открыли глаза

На шахтах и метзаводах один вред экологии и минимум прибыли. Посмотрите на заработок Apple на сотрудника и заработок метзавода на сотрудника и сравните. На шахтах и метзаводах один вред экологии и минимум прибыли. Посмотрите на заработок Apple на сотрудника и заработок метзавода на сотрудника и сравните.

In Death we trust (c) Carlos Castaneda