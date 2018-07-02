На шахтах и метзаводах один вред экологии и минимум прибыли. Посмотрите на заработок Apple на сотрудника и заработок метзавода на сотрудника и сравните.
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Додано: Нед 15 лип, 2018 07:32
На шахтах и метзаводах один вред экологии и минимум прибыли. Посмотрите на заработок Apple на сотрудника и заработок метзавода на сотрудника и сравните.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
Додано: Нед 15 лип, 2018 07:47
AlifeSoft
Это значит очень много метзаводов и мало IT-компаний. Когда IT-компаний будет много зарплаты выравняются.
Додано: Нед 15 лип, 2018 08:14
Re: Став відомий найпопулярніший вид бізнесу в Україні
головний продукт України - НАЦІНКА, а найбільш затребуваний працівник - барига.
На жаль, поки що так.
Додано: Нед 15 лип, 2018 08:41
Думаю тут механизм такой, по своему опыту знаю, что производители особенно крупные и средние не могут по-человечески наладить сбыт своего товара по стране, не потому что они плохо в этом понимают, а потому что это совершенно другой вид бизнеса. И вот получается есть фабрика-цех - считайте одна единица бизнеса - и сразу у действующего нормального производства возникают как минимум 20 с лишним дилеров в областях, без этого нельзя местные лучше знают региональные особенности, менталитет и тд. Вот и получается 1 единица производства и для человеческой дистрибуции надо еще 20 единиц торговли.
Я ради интереса заглянул на вывешенную документацию в магазинах Рошен, так оказывается это торгует не собственно Рошен, а в каждом магазине своя местная фирма или ФОП по франчайзинговой схеме.
Додано: Нед 15 лип, 2018 08:49
В IT-мозги нужны. Не думаю что среднестатистический металург поймет принципы аффинного преобразования, а это одна из несложных вещей и базовая для разработки графики, как 2d так и 3d.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
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