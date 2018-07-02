Став відомий найпопулярніший вид бізнесу в Україні

Додано: Нед 15 лип, 2018 08:41

fokus написав: Все хотят препродавать с наваром произведенное другими и никто не хочет ничего делать сам – удивительное и, главное, неожиданное открытие Все хотят препродавать с наваром произведенное другими и никто не хочет ничего делать сам – удивительное и, главное, неожиданное открытие

Думаю тут механизм такой, по своему опыту знаю, что производители особенно крупные и средние не могут по-человечески наладить сбыт своего товара по стране, не потому что они плохо в этом понимают, а потому что это совершенно другой вид бизнеса. И вот получается есть фабрика-цех - считайте одна единица бизнеса - и сразу у действующего нормального производства возникают как минимум 20 с лишним дилеров в областях, без этого нельзя местные лучше знают региональные особенности, менталитет и тд. Вот и получается 1 единица производства и для человеческой дистрибуции надо еще 20 единиц торговли.Я ради интереса заглянул на вывешенную документацию в магазинах Рошен, так оказывается это торгует не собственно Рошен, а в каждом магазине своя местная фирма или ФОП по франчайзинговой схеме.