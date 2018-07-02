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Став відомий найпопулярніший
вид бізнесу в Україні

Став відомий найпопулярніший вид бізнесу в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 07:32

  fokus написав:А я то раньше думал, что все мечтают мантулить на шахтах да метзаводах.. Спасибо, открыли глаза :)
С днём металлурга, кстати!


На шахтах и метзаводах один вред экологии и минимум прибыли. Посмотрите на заработок Apple на сотрудника и заработок метзавода на сотрудника и сравните.
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 07:47

AlifeSoft
Это значит очень много метзаводов и мало IT-компаний. Когда IT-компаний будет много зарплаты выравняются.
mikola963
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 08:14

Re: Став відомий найпопулярніший вид бізнесу в Україні

головний продукт України - НАЦІНКА, а найбільш затребуваний працівник - барига.
На жаль, поки що так.
OLeksa
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 08:41

  fokus написав:Все хотят препродавать с наваром произведенное другими и никто не хочет ничего делать сам – удивительное и, главное, неожиданное открытие


Думаю тут механизм такой, по своему опыту знаю, что производители особенно крупные и средние не могут по-человечески наладить сбыт своего товара по стране, не потому что они плохо в этом понимают, а потому что это совершенно другой вид бизнеса. И вот получается есть фабрика-цех - считайте одна единица бизнеса - и сразу у действующего нормального производства возникают как минимум 20 с лишним дилеров в областях, без этого нельзя местные лучше знают региональные особенности, менталитет и тд. Вот и получается 1 единица производства и для человеческой дистрибуции надо еще 20 единиц торговли.

Я ради интереса заглянул на вывешенную документацию в магазинах Рошен, так оказывается это торгует не собственно Рошен, а в каждом магазине своя местная фирма или ФОП по франчайзинговой схеме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 08:49

  mikola963 написав:AlifeSoft
Это значит очень много метзаводов и мало IT-компаний. Когда IT-компаний будет много зарплаты выравняются.


В IT-мозги нужны. Не думаю что среднестатистический металург поймет принципы аффинного преобразования, а это одна из несложных вещей и базовая для разработки графики, как 2d так и 3d.
https://en.wikipedia.org/wiki/Affine_transformation
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 10:38

Re: Став відомий найпопулярніший вид бізнесу в Україні

  AlifeSoft написав:На шахтах и метзаводах один вред экологии и минимум прибыли. Посмотрите на заработок Apple на сотрудника и заработок метзавода на сотрудника и сравните.

Опять вы со своим айти.. Перечитайте статью еще раз. Если после аффинных преобразований останется непонятно - еще раз и еще раз. Торговля самая выгодная! Усвойте это наконец и осознайте, что вы лузер.
fokus
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 10:43

Re: Став відомий найпопулярніший вид бізнесу в Україні

  freeze написав:Думаю тут механизм такой

Да, это понятно. И очевидно.
Я, собственно, об этой очевидности в данной "аналитической" статье и говорил.
fokus
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 11:42

  fokus написав:
  AlifeSoft написав:На шахтах и метзаводах один вред экологии и минимум прибыли. Посмотрите на заработок Apple на сотрудника и заработок метзавода на сотрудника и сравните.

Опять вы со своим айти.. Перечитайте статью еще раз. Если после аффинных преобразований останется непонятно - еще раз и еще раз. Торговля самая выгодная! Усвойте это наконец и осознайте, что вы лузер.


Любой нормальный менеджер определяет не функцию выгоды, а функцию соотношения выгоды к риску. Так как если посмотреть, то барыжить кокаином выгоднее всего, но риск достаточно высок. IT имеет самое высокое отношение показателя выгода/риск, но требует высоких капиталовложений в трудовые ресурсы. Сейчас доедаем потенциал созданный при СССР.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
AlifeSoft
 
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