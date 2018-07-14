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Став відомий найпопулярніший
вид бізнесу в Україні

Став відомий найпопулярніший вид бізнесу в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 14:01

Re: Став відомий найпопулярніший вид бізнесу в Україні

  AlifeSoft написав:Ну бедных IT-шников я не видел,

А я видел. И немало. И процент таких горе-айтишников не меньше, а то и больше, чем горе-торгашей. По вполне объективным причинам: рынок труда айти меньше, чем оптовой и розничной торговли, а способности нужны больше. Реальные способности, а не воображаемые, когда считаешь себя выше и умнее плебса.
Нынешний локальный кризис в Украине и гипертрофированный курс доллара, конечно, внес некоторый перекос в это соотношение, но это временно. И в нормальных странах айти не так уж и востребовано аборигенами, предпочитают нанимать китайцев, индийцев..ну и украинцев. Причём, насколько мне известно, именно в такой последовательности.
fokus
 
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