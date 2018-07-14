Став відомий найпопулярніший вид бізнесу в Україні

А я видел. И немало. И процент таких горе-айтишников не меньше, а то и больше, чем горе-торгашей. По вполне объективным причинам: рынок труда айти меньше, чем оптовой и розничной торговли, а способности нужны больше. Реальные способности, а не воображаемые, когда считаешь себя выше и умнее плебса.
Нынешний локальный кризис в Украине и гипертрофированный курс доллара, конечно, внес некоторый перекос в это соотношение, но это временно. И в нормальных странах айти не так уж и востребовано аборигенами, предпочитают нанимать китайцев, индийцев..ну и украинцев. Причём, насколько мне известно, именно в такой последовательности.