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Названо найдорожчі
міста для життя - UBS

Названо найдорожчі міста для життя - UBS
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 15:43

Названо найдорожчі міста для життя - UBS

Пропонуємо до обговорення:
Їх жителі і заробляють набагато більше, ніж мешканці інших країн.

Дивися повний текст Названо найдорожчі міста для життя - UBS.
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 15:43

Щомісячний дохід сім’ї з трьох осіб, що дозволяє забезпечити мінімальний набір товарів і послуг і не включає орендну плату, становить ... Київ $1618.

Цікаво, якщо не включається орендна плата, чи включається комуналка? Щось мені здається, що більшість в Києві живе на менше, ніж 1618/3*26.2=14130 грн./людину на місяць, не рахуючи оренди. Чи може це я такий ощадливий? :)
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