Їх жителі і заробляють набагато більше, ніж мешканці інших країн.
Дивися повний текст Названо найдорожчі міста для життя - UBS.
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Додано: Суб 14 лип, 2018 15:43
Названо найдорожчі міста для життя - UBS
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Названо найдорожчі міста для життя - UBS.
Додано: Суб 14 лип, 2018 15:43
Цікаво, якщо не включається орендна плата, чи включається комуналка? Щось мені здається, що більшість в Києві живе на менше, ніж 1618/3*26.2=14130 грн./людину на місяць, не рахуючи оренди. Чи може це я такий ощадливий? :)
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