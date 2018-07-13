Експерти склали Топ-10 автомобілів, які в США найбільше проїжджають за один рік.
Дивися повний текст Автомобілі, які найбільше проїжджають за один рік - рейтинг.
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Додано: Суб 14 лип, 2018 16:51
Автомобілі, які найбільше проїжджають за один рік - рейтинг
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Дивися повний текст Автомобілі, які найбільше проїжджають за один рік - рейтинг.
Додано: Суб 14 лип, 2018 16:51
Ну и не удивительный рейтинг ! Просто это самые экономные и бюджетные автомобили ))))
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