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Автомобілі, які найбільше
проїжджають за один рік - рейтинг

Автомобілі, які найбільше проїжджають за один рік - рейтинг
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 16:51

Автомобілі, які найбільше проїжджають за один рік - рейтинг

Пропонуємо до обговорення:
Експерти склали Топ-10 автомобілів, які в США найбільше проїжджають за один рік.

Дивися повний текст Автомобілі, які найбільше проїжджають за один рік - рейтинг.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 16:51

Ну и не удивительный рейтинг ! Просто это самые экономные и бюджетные автомобили ))))
vario8
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 18:14

Да уж...рейтинг авто у которых средний расход по городу только начинается с 15-20 литров на 100км. Правда, как-то случайно в него попал Honda Odyssey. Остальные - просто выброс денег на ветер, если наматывать километры по городу и отвозить детей в школу. :-)
Опять же, США для нас вообще не показатель, т.к. в Европе совсем-совсем другой рейтинг.
Watcher
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 21:16

Re: Автомобілі, які найбільше проїжджають за один рік - рейт

Фуфло ваш рейтинг. Богдан в маршруточном такси больше всего проезжает за год.)))
p_a_l
 
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