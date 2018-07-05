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Пенсійний фонд затвердив показник
середньої зарплати для...

Пенсійний фонд затвердив показник середньої зарплати для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 17:48

Пенсійний фонд затвердив показник середньої зарплати для...

Пропонуємо до обговорення:
Нагадаємо, в Україні розмір середньої пенсії станом на 1 липня 2018 року зріс на 35% до 2562 грн.

Дивися повний текст Пенсійний фонд затвердив показник середньої зарплати для призначення пенсій.
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 17:49

Теперь доходы за любые 5 лет не будут брать? Если человек перед выходом на пенсию был безработным, пособие на бирже получал, то доходы за какой период возьмут?
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