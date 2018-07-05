Нагадаємо, в Україні розмір середньої пенсії станом на 1 липня 2018 року зріс на 35% до 2562 грн.
Дивися повний текст Пенсійний фонд затвердив показник середньої зарплати для призначення пенсій.
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Додано: Суб 14 лип, 2018 17:48
Пенсійний фонд затвердив показник середньої зарплати для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Пенсійний фонд затвердив показник середньої зарплати для призначення пенсій.
Додано: Суб 14 лип, 2018 17:49
Теперь доходы за любые 5 лет не будут брать? Если человек перед выходом на пенсию был безработным, пособие на бирже получал, то доходы за какой период возьмут?
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