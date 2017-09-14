На сьогоднішній день кожен прагне отримати вищу освіту, проте далеко не кожен потім працює за фахом.
Дивися повний текст Стало відомо, скільки українців працюють за фахом.
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Додано: Суб 14 лип, 2018 18:31
Стало відомо, скільки українців працюють за фахом
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, скільки українців працюють за фахом.
Додано: Суб 14 лип, 2018 18:31
Что-то многовато 24% ГРАЖДАН в промышленности. Может 24% работающих? Или в крайнем случае опрошеных.
Додано: Суб 14 лип, 2018 18:34
Или авторы статьи, отмечая пятницу в баре вчера, опрашивали десятерых людей за соседними столиками.
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