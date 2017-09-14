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Стало відомо, скільки
українців працюють за фахом

Стало відомо, скільки українців працюють за фахом
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 18:31

Стало відомо, скільки українців працюють за фахом

Пропонуємо до обговорення:
На сьогоднішній день кожен прагне отримати вищу освіту, проте далеко не кожен потім працює за фахом.

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 18:31

Что-то многовато 24% ГРАЖДАН в промышленности. Может 24% работающих? Или в крайнем случае опрошеных.
hodkonem36
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 18:34

Или авторы статьи, отмечая пятницу в баре вчера, опрашивали десятерых людей за соседними столиками.
hodkonem36
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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