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У Росії колектори отримають доступ до біометричної...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 14 лип, 2018 18:46
Пропонуємо до обговорення:
За допомогою цієї системи колектори по голосу зможуть дізнатися, з ким вони розмовляють - це виключить помилкові стягнення і знизить психологічний дискомфорт.
Дивися повний текст У Росії колектори отримають доступ до біометричної інформації людей
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Додано: Суб 14 лип, 2018 18:46
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