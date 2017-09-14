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У Росії колектори отримають
доступ до біометричної...

У Росії колектори отримають доступ до біометричної...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 18:46

У Росії колектори отримають доступ до біометричної...

Пропонуємо до обговорення:
За допомогою цієї системи колектори по голосу зможуть дізнатися, з ким вони розмовляють - це виключить помилкові стягнення і знизить психологічний дискомфорт.

Дивися повний текст У Росії колектори отримають доступ до біометричної інформації людей.
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 18:46

И ДНК с родословной еще надо
hodkonem36
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 18:04

  hodkonem36 написав:И ДНК с родословной еще надо

Это у них и так уже есть, люди сами дают. Недавно взломали популярных генеалогический сервис, где люди, в том числе, хранили информацию о своем ДНК. Мы живем во времена, где взломщики знают о твоих родственниках больше, чем ты сам )))
myshapiton
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