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У Росії колектори отримають доступ до біометричної...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 14 лип, 2018 18:46
Пропонуємо до обговорення:
За допомогою цієї системи колектори по голосу зможуть дізнатися, з ким вони розмовляють - це виключить помилкові стягнення і знизить психологічний дискомфорт.
Дивися повний текст У Росії колектори отримають доступ до біометричної інформації людей
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Додано: Суб 14 лип, 2018 18:46
И ДНК с родословной еще надо
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hodkonem36
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Додано: Пон 16 лип, 2018 18:04
hodkonem36 написав:
И ДНК с родословной еще надо
Это у них и так уже есть, люди сами дают. Недавно взломали популярных генеалогический сервис, где люди, в том числе, хранили информацию о своем ДНК. Мы живем во времена, где взломщики знают о твоих родственниках больше, чем ты сам )))
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