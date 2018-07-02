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Митниця дає добро: поліція
буде виявляти «прострочені»...

Митниця дає добро: поліція буде виявляти «прострочені»...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 18:54

Митниця дає добро: поліція буде виявляти «прострочені»...

Пропонуємо до обговорення:
Поліції дали доступ до митних баз.

Дивися повний текст Митниця дає добро: поліція буде виявляти «прострочені» євробляхи.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 18:54

Замечательно! Или бюджет наполнится или ездить станет безопасней.
astatempo
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