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Митниця дає добро: поліція буде виявляти «прострочені»...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 14 лип, 2018 18:54
Пропонуємо до обговорення:
Поліції дали доступ до митних баз.
Дивися повний текст Митниця дає добро: поліція буде виявляти «прострочені» євробляхи
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R2
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Додано: Суб 14 лип, 2018 18:54
Замечательно! Или бюджет наполнится или ездить станет безопасней.
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