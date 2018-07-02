Поліції дали доступ до митних баз.
Дивися повний текст Митниця дає добро: поліція буде виявляти «прострочені» євробляхи.
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Додано: Суб 14 лип, 2018 18:54
Митниця дає добро: поліція буде виявляти «прострочені»...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Митниця дає добро: поліція буде виявляти «прострочені» євробляхи.
Додано: Сер 18 лип, 2018 11:11
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