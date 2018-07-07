RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українським водіям загрожують
штрафи по-новому - юрист

Українським водіям загрожують штрафи по-новому - юрист
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 21:13

Українським водіям загрожують штрафи по-новому - юрист

Пропонуємо до обговорення:
Якщо припаркований автомобіль буде заважати або блокувати рух, то у поліцейських з'явиться право евакуювати його.

Дивися повний текст Українським водіям загрожують штрафи по-новому - юрист.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 83184
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 21:14

Если водитель будет оспаривать в суде, то скидок ему не видать.
p_a_l
 
Повідомлень: 1152
З нами з: 15.02.11
Подякував: 24 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ceba, denf15 і 52 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Олена Єрмолова: кредити по-новому. Що змінює Закон №...
R2 » П'ят 13 лип, 2018 12:20
2 88
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 лип, 2018 14:28
WKBAPKA
В'язниця і довічне позбавлення прав: водіям в Україні... 1, 2
R2 » П'ят 06 лип, 2018 10:50
17 827
Переглянути останнє повідомлення
Суб 07 лип, 2018 11:20
RomanTik
На українців чекають нові штрафи за парковку 1, 2
R2 » Сер 04 лип, 2018 10:38
12 708
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лип, 2018 23:40
Gastarbaiter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.