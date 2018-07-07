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Українським водіям загрожують штрафи по-новому - юрист
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 14 лип, 2018 21:13
Пропонуємо до обговорення:
Якщо припаркований автомобіль буде заважати або блокувати рух, то у поліцейських з'явиться право евакуювати його.
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Додано: Суб 14 лип, 2018 21:14
Если водитель будет оспаривать в суде, то скидок ему не видать.
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