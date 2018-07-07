Якщо припаркований автомобіль буде заважати або блокувати рух, то у поліцейських з'явиться право евакуювати його.
Дивися повний текст Українським водіям загрожують штрафи по-новому - юрист.
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Додано: Суб 14 лип, 2018 21:13
Українським водіям загрожують штрафи по-новому - юрист
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Дивися повний текст Українським водіям загрожують штрафи по-новому - юрист.
Додано: Суб 14 лип, 2018 22:52
Если ты оспариваешь в суде, то ты считаешь себя автоматически правым. И уже суд решает кто был прав. Скидка за быструю оплату - это как чистосердечное раскаяние в проступке.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
Додано: Нед 15 лип, 2018 01:05
Re: Українським водіям загрожують штрафи по-новому - юрист
Все.. писец моему соседу что любит парковаться на газоне под моими окнами))..
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