Якщо припаркований автомобіль буде заважати або блокувати рух, то у поліцейських з'явиться право евакуювати його.
Дивися повний текст Українським водіям загрожують штрафи по-новому - юрист.
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Додано: Суб 14 лип, 2018 21:13
Українським водіям загрожують штрафи по-новому - юрист
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українським водіям загрожують штрафи по-новому - юрист.
Додано: Суб 14 лип, 2018 22:52
Если ты оспариваешь в суде, то ты считаешь себя автоматически правым. И уже суд решает кто был прав. Скидка за быструю оплату - это как чистосердечное раскаяние в проступке.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
Додано: Нед 15 лип, 2018 01:05
Re: Українським водіям загрожують штрафи по-новому - юрист
Все.. писец моему соседу что любит парковаться на газоне под моими окнами))..
Додано: Нед 15 лип, 2018 07:46
всё правильно, канешна
Но, есть одно НО - просматривается стабильная тенденция вводить новшевства лишь для снятия денег и всё. Больше ничего нового в стране нема, есть новые тарифы, новые штрафы, новые цены и так далее, но ничего нового, шо может облегчить жизнь среднестатистического страдальца. Шануймося?
РОШЕН
ФУФЛО
Додано: Нед 15 лип, 2018 08:05
Ну тут с какой стороны глянуть. Если будут опускать на бабки о*уевших му*** (без их непосредственного участия), то жизнь среднестатистического страдальца, который страдает в т.ч. от этих му***, станет легче.
В Европу через жony!
Додано: Нед 15 лип, 2018 11:49
Мне не понятен вот этот механизм
уже есть БД номеров моб привязанных к номеру авто?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
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