Українським водіям загрожують штрафи по-новому - юрист

Додано: Суб 14 лип, 2018 22:52

p_a_l написав: Если водитель будет оспаривать в суде, то скидок ему не видать. Если водитель будет оспаривать в суде, то скидок ему не видать.



Если ты оспариваешь в суде, то ты считаешь себя автоматически правым. И уже суд решает кто был прав. Скидка за быструю оплату - это как чистосердечное раскаяние в проступке. Если ты оспариваешь в суде, то ты считаешь себя автоматически правым. И уже суд решает кто был прав. Скидка за быструю оплату - это как чистосердечное раскаяние в проступке.

