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Українським водіям загрожують
штрафи по-новому - юрист

Українським водіям загрожують штрафи по-новому - юрист
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 21:13

Українським водіям загрожують штрафи по-новому - юрист

Пропонуємо до обговорення:
Якщо припаркований автомобіль буде заважати або блокувати рух, то у поліцейських з'явиться право евакуювати його.

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 21:14

Если водитель будет оспаривать в суде, то скидок ему не видать.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 22:52

  p_a_l написав:Если водитель будет оспаривать в суде, то скидок ему не видать.


Если ты оспариваешь в суде, то ты считаешь себя автоматически правым. И уже суд решает кто был прав. Скидка за быструю оплату - это как чистосердечное раскаяние в проступке.
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 01:05

Re: Українським водіям загрожують штрафи по-новому - юрист

Все.. писец моему соседу что любит парковаться на газоне под моими окнами))..
Джон
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 07:46

всё правильно, канешна
Но, есть одно НО - просматривается стабильная тенденция вводить новшевства лишь для снятия денег и всё. Больше ничего нового в стране нема, есть новые тарифы, новые штрафы, новые цены и так далее, но ничего нового, шо может облегчить жизнь среднестатистического страдальца. Шануймося?
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 08:05

  swan forever написав:Больше ничего нового в стране нема, есть новые тарифы, новые штрафы, новые цены и так далее, но ничего нового, шо может облегчить жизнь среднестатистического страдальца.


Ну тут с какой стороны глянуть. Если будут опускать на бабки о*уевших му*** (без их непосредственного участия), то жизнь среднестатистического страдальца, который страдает в т.ч. от этих му***, станет легче.
В Европу через жony!
summacut
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 11:49

Мне не понятен вот этот механизм
Также водителю будут отправлять соответствующее уведомление на мобильный телефон.

уже есть БД номеров моб привязанных к номеру авто?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 13:52

  RomanTik написав:уже есть БД номеров моб привязанных к номеру авто?

Х.з. Для половины страны можно сбрить номера из базы Привата. Вторая половина будет делать круглые глаза на "Рубеже".
В Европу через жony!
summacut
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 15:22

  p_a_l написав:Если водитель будет оспаривать в суде, то скидок ему не видать.


Так сейчас вроде обращение в суд дороже штрафа за парковку стоит :)
Вообще это давно пора сделать - нигде в мире такой дурости как было здесь типа нельзя выписать штраф за парковку без водителя не было плюс умникм продавшие авто по доверенности тоже денег в бюджет добавят, один вопрос как будут штрафовать бл_яха_рей :?:
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 20:03

Re: Українським водіям загрожують штрафи по-новому - юрист

  antikkristall написав:один вопрос как будут штрафовать бл_яха_рей

скорее всего никак, или отсылать штраф собственнику в польшу или литву.
вряд ли кто-то будет это делать.
я вот не могу дождаться налога на землю, который налоговая должна мне прислать, но уже пару лет не присылают.
говорят на конверты бюджета нет.
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