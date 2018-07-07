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Українським водіям загрожують
штрафи по-новому - юрист

Українським водіям загрожують штрафи по-новому - юрист
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 20:18

  Джон написав:Все.. писец моему соседу что любит парковаться на газоне под моими окнами))..


А ещё есть вариация: вышел из машины и сложил номера в багажник. Снять и вставить номера можно нынче очень быстро. :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 11:31

Цитата: "полицейский, увидев неправильно припаркованный автомобиль, сделает его фотографию, после чего оставит уведомление о штрафе под лобовым стеклом."
Очень хочу посмотреть, как полицейский оставит уведомление "ПОД лобовым стеклом"
ЯЧитатель
 
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