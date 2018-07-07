Українським водіям загрожують штрафи по-новому - юрист

А ещё есть вариация: вышел из машины и сложил номера в багажник. Снять и вставить номера можно нынче очень быстро.
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Додано: Нед 15 лип, 2018 20:18
Додано: Пон 16 лип, 2018 11:31
Цитата: "полицейский, увидев неправильно припаркованный автомобиль, сделает его фотографию, после чего оставит уведомление о штрафе под лобовым стеклом."
Очень хочу посмотреть, как полицейский оставит уведомление "ПОД лобовым стеклом"
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