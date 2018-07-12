Французька автомобілебудівна група PSA Peugeot Citroen в першому півріччі 2018 року збільшила продажі автомобілів у світі на 38,1% - до рекорду.
Дивися повний текст PSA Peugeot Citroen в першому півріччі збільшила продажі автомобілів до рекорду.
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Додано: Суб 14 лип, 2018 22:33
PSA Peugeot Citroen в першому півріччі збільшила продажі...
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Дивися повний текст PSA Peugeot Citroen в першому півріччі збільшила продажі автомобілів до рекорду.
Додано: Суб 14 лип, 2018 22:33
Французы в последнее время сделали качественный рывок. Одна линейка нынешних пыжей чего стоит. Очень интересные машины.
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