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PSA Peugeot Citroen в першому
півріччі збільшила продажі...

PSA Peugeot Citroen в першому півріччі збільшила продажі...
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 22:33

PSA Peugeot Citroen в першому півріччі збільшила продажі...

Пропонуємо до обговорення:
Французька автомобілебудівна група PSA Peugeot Citroen в першому півріччі 2018 року збільшила продажі автомобілів у світі на 38,1% - до рекорду.

Дивися повний текст PSA Peugeot Citroen в першому півріччі збільшила продажі автомобілів до рекорду.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 22:33

Французы в последнее время сделали качественный рывок. Одна линейка нынешних пыжей чего стоит. Очень интересные машины.
nalim
 
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