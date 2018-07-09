Про це йдеться в дослідженні.
Дивися повний текст Прямі іноземні інвестиції в Україну за три роки скоротилися на 60% – дослідження.
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Додано: Суб 14 лип, 2018 22:36
Прямі іноземні інвестиції в Україну за три роки...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Прямі іноземні інвестиції в Україну за три роки скоротилися на 60% – дослідження.
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