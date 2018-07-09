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Прямі іноземні інвестиції
в Україну за три роки...

Прямі іноземні інвестиції в Україну за три роки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 22:36

Прямі іноземні інвестиції в Україну за три роки...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в дослідженні.

Дивися повний текст Прямі іноземні інвестиції в Україну за три роки скоротилися на 60% – дослідження.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 22:37

Ничего удивительного. Отвалился русский кусок денег.
nalim
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 00:21

  nalim написав:Ничего удивительного. Отвалился русский кусок денег.

Нет совести - несешь чушь. Речь идет об общем експорте. Соотвественно речь идет об оккупации донбасса в первую очередь, а затем уже об економической блокаде запоребриковыми существами Украины.
locustsucol
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