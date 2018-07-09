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Прямі іноземні інвестиції в Україну за три роки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 14 лип, 2018 22:36
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Додано: Суб 14 лип, 2018 22:37
Ничего удивительного. Отвалился русский кусок денег.
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nalim
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Додано: Нед 15 лип, 2018 00:21
nalim написав:
Ничего удивительного. Отвалился русский кусок денег.
Нет совести - несешь чушь. Речь идет об общем експорте. Соотвественно речь идет об оккупации донбасса в первую очередь, а затем уже об економической блокаде запоребриковыми существами Украины.
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locustsucol
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