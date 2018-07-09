Про це йдеться в дослідженні.
Дивися повний текст Прямі іноземні інвестиції в Україну за три роки скоротилися на 60% – дослідження.
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Додано: Суб 14 лип, 2018 22:36
Прямі іноземні інвестиції в Україну за три роки...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Прямі іноземні інвестиції в Україну за три роки скоротилися на 60% – дослідження.
Додано: Нед 15 лип, 2018 00:21
Додано: Нед 15 лип, 2018 06:59
Речь о прямых иностранных инвестициях в Украину, а не об общем экспорте.
Прежде чем вставлять пять копеек, надо хотя бы прочитать куда вставляешь пять копеек.
Только квадратной голове может быть непонятно, что в структуре прямых иностранных инвестиций значительная доля была из России, вот она по понятным причинам и отвалилась.
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