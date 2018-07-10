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Які машини купують українці в
різних містах (інфографіка)

Які машини купують українці в різних містах (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 00:27

Які машини купують українці в різних містах (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
У першому півріччі в Україні зареєстрували майже 40 тисяч нових автомобілів.

Дивися повний текст Які машини купують українці в різних містах (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 00:27

Как так, кто дозволил купить 1000 Поло Калужеского автозавода москалей?
antonivs3
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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