У першому півріччі в Україні зареєстрували майже 40 тисяч нових автомобілів.
Дивися повний текст Які машини купують українці в різних містах (інфографіка).
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Додано: Нед 15 лип, 2018 00:27
Які машини купують українці в різних містах (інфографіка)
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Дивися повний текст Які машини купують українці в різних містах (інфографіка).
Додано: Нед 15 лип, 2018 00:27
Как так, кто дозволил купить 1000 Поло Калужеского автозавода москалей?
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