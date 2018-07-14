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Українці стали активніше купувати квитки на поїзди онлайн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 15 лип, 2018 04:55
Пропонуємо до обговорення:
З початку 2018 через інтернет-сервіси Укрзалізниці пасажири придбали понад 14 млн квитків.
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