З початку 2018 через інтернет-сервіси Укрзалізниці пасажири придбали понад 14 млн квитків.
Дивися повний текст Українці стали активніше купувати квитки на поїзди онлайн.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 15 лип, 2018 04:55
Українці стали активніше купувати квитки на поїзди онлайн
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці стали активніше купувати квитки на поїзди онлайн.
Додано: Нед 15 лип, 2018 04:55
Заплатил 32672 грн за билет ....Пришло сообщение : неуспешная операция !
Деньги списали с карты ! Билета - нет ...
как обычно : обман
Додано: Нед 15 лип, 2018 13:21
Никакого обмана. Деньги не спысываются в момент операции, а блокируются - если операия неуспешна, блокировка снимется и деньги "вернуться" (они по факту никуда и не уходили).
От сбоев никто не застрахован.
Додано: Нед 15 лип, 2018 15:12
Только новость должна звучать так "только 50% покупают билеты в онлайне, остальные предпочитают тратить время и деньги на проезда на вокзал и стояние в очередях". А по существу, билеты в кассах должны стоить дороже.
|