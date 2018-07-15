З початку 2018 через інтернет-сервіси Укрзалізниці пасажири придбали понад 14 млн квитків.
Дивися повний текст Українці стали активніше купувати квитки на поїзди онлайн.
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Додано: Нед 15 лип, 2018 04:55
Українці стали активніше купувати квитки на поїзди онлайн
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці стали активніше купувати квитки на поїзди онлайн.
Додано: Нед 15 лип, 2018 04:55
Заплатил 32672 грн за билет ....Пришло сообщение : неуспешная операция !
Деньги списали с карты ! Билета - нет ...
как обычно : обман
Додано: Нед 15 лип, 2018 13:21
Никакого обмана. Деньги не спысываются в момент операции, а блокируются - если операия неуспешна, блокировка снимется и деньги "вернуться" (они по факту никуда и не уходили).
От сбоев никто не застрахован.
Додано: Нед 15 лип, 2018 15:12
Только новость должна звучать так "только 50% покупают билеты в онлайне, остальные предпочитают тратить время и деньги на проезда на вокзал и стояние в очередях". А по существу, билеты в кассах должны стоить дороже.
Додано: Нед 15 лип, 2018 21:19
nik20100 Если на компе будет вирус - будет потеря средств да еще в вводом таких данных карты! Если только через Приват 24 и електронные деньги без ввода важных данных.
Так что лучше подстраховаться пойти в очередь.
Додано: Нед 15 лип, 2018 22:35
Re: Українці стали активніше купувати квитки на поїзди онлай
Не кошмарьте на пустом месте.
Воруют данные карт в первую очередь не вирусы, а фиктивные сайты, куда по глупости наивные пользователи вводят данные.
СВВ обычно вводится достаточно безопасно, чтобы его не перехватили кейлоггеры, плюс есть 3D secure, плюс лимиты на операции в интернете.
Вероятность что у вас в очереди кошелек с деньгами вытащат, наверное, побольше , чем то, что некий вирус украдёт данные карты
Додано: Нед 15 лип, 2018 23:51
1 в банкомате могут карту склонировать, где-то на сдачу фальшивку дать, и в очереди деньги украсть.
2 в общем случае не вижу никакого смысла использовать сторонние сервисы, при возможности купить напрямую не переплачивая комиссии
3 я не против существования кас, но при условии что их работа будет финансироваться исключительно за счет клиентов кассы.
Будет билет в кассе стоить гривен на 30 дороже быстро все в инет перейдут.
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