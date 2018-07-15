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Українці стали активніше
купувати квитки на поїзди онлайн

Українці стали активніше купувати квитки на поїзди онлайн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 04:55

Українці стали активніше купувати квитки на поїзди онлайн

Пропонуємо до обговорення:
З початку 2018 через інтернет-сервіси Укрзалізниці пасажири придбали понад 14 млн квитків.

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R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 04:55

Заплатил 32672 грн за билет ....Пришло сообщение : неуспешная операция !
Деньги списали с карты ! Билета - нет ...
как обычно : обман
000aa_ch
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 13:21

  000aa_ch написав:Заплатил 32672 грн за билет ....Пришло сообщение : неуспешная операция !
Деньги списали с карты ! Билета - нет ...
как обычно : обман

Никакого обмана. Деньги не спысываются в момент операции, а блокируются - если операия неуспешна, блокировка снимется и деньги "вернуться" (они по факту никуда и не уходили).
От сбоев никто не застрахован.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 13:46

  000aa_ch написав:Заплатил 32672 грн за билет

Это за целый вагон?
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 15:12

Только новость должна звучать так "только 50% покупают билеты в онлайне, остальные предпочитают тратить время и деньги на проезда на вокзал и стояние в очередях". А по существу, билеты в кассах должны стоить дороже.
nik20100
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 20:40

а когда онлайн будут доступны билеты в европу?...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 21:19

nik20100 Если на компе будет вирус - будет потеря средств да еще в вводом таких данных карты! Если только через Приват 24 и електронные деньги без ввода важных данных.

Так что лучше подстраховаться пойти в очередь.
Juna
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 22:35

Re: Українці стали активніше купувати квитки на поїзди онлай

Juna написав:nik20100 Если на компе будет вирус - будет потеря средств да еще в вводом таких данных карты! Если только через Приват 24 и електронные деньги без ввода важных данных.

Так что лучше подстраховаться пойти в очередь.
Не кошмарьте на пустом месте.
Воруют данные карт в первую очередь не вирусы, а фиктивные сайты, куда по глупости наивные пользователи вводят данные.
СВВ обычно вводится достаточно безопасно, чтобы его не перехватили кейлоггеры, плюс есть 3D secure, плюс лимиты на операции в интернете.
Вероятность что у вас в очереди кошелек с деньгами вытащат, наверное, побольше , чем то, что некий вирус украдёт данные карты
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 23:51

  Juna написав:nik20100 Если на компе будет вирус - будет потеря средств да еще в вводом таких данных карты! Если только через Приват 24 и електронные деньги без ввода важных данных.

Так что лучше подстраховаться пойти в очередь.

1 в банкомате могут карту склонировать, где-то на сдачу фальшивку дать, и в очереди деньги украсть.
2 в общем случае не вижу никакого смысла использовать сторонние сервисы, при возможности купить напрямую не переплачивая комиссии
3 я не против существования кас, но при условии что их работа будет финансироваться исключительно за счет клиентов кассы.
Будет билет в кассе стоить гривен на 30 дороже быстро все в инет перейдут.
EasyPay - EasyTroubles
EasyPay саппорт: Мы создаем проблемы клиентам и не решаем их.
nik20100
 
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