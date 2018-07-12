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Робота за кордоном: де чекають
на українців у цьому...

Робота за кордоном: де чекають на українців у цьому...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 07:48

Робота за кордоном: де чекають на українців у цьому...

Пропонуємо до обговорення:
Лідером з працевлаштування українців є Польща.

Дивися повний текст Робота за кордоном: де чекають на українців у цьому сезоні (інфографіка).
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 07:48

а я подсобником за 25 000 грн работаю в Рыбнике. Маловато оказывается платят. Но хоть работа не тяжелая
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